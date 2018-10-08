Bir İspanyol kadının Türk vatandaşı olma öyküsü

İspanyol Maria Rosa Garcia Torres, aşık olduğu N.G. ile evlenerek Eskişehir’e yerleşti. Türk vatandaşlığına başvuran Torres’in mutluluğu iki yıl sonra bozuldu. Şiddet nedeniyle N.G.’ye eve yaklaşmama cezası verilirken İçişleri Bakanlığı, evlilik birliğinin bozulduğunu savunarak, Torres’in vatandaşlık talebini reddetti. Fakat Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, kararı iptal ederek Maria’ya vatandaşlık yolunu açtı.

İspanya’da, hemşirelik yapan 51 yaşındaki Maria Rosa Garcia Torres, 2010 yılında internet üzerinden 55 yaşındaki N.G. ile tanıştı. İki yıl sonra da evlenip Eskişehir’e yerleşti ve Türk vatandaşlığına geçmek için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Çiftin mutluluğu N.G.’nin alkol tutkusu yüzünden sarsıldı. N.G., Aralık 2014’te eşini altı kez dövünce 90 gün eve yaklaşmama cezası aldı. Cezaya uymadığı için üç gün hapse atıldı.

İçişleri Bakanlığı başvuruyu reddetti

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, eşine yönelik tehdit ve yaralama suçundan altı kaydı bulunan N.G., üç ayrı davada 6 ay hapis cezası ve 3 bin 740 lira para cezası aldı. Bir üst kattaki annesinin yanına yerleşen N.G., 90 günlük ceza bitiminde evine dönmedi. Bu arada İçişleri Bakanlığı da Torres’in vatandaşlık başvurusunu "aile birlikteliğinin kuvvetli olmadığı ve temelden sarsıldığı", ayrıca en az üç yıl evlilik şartı arandığı gerekçesiyle reddetti.

"Eşinin hatasından Torres sorumlu tutulamaz"

Torres’in avukatı Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı karara itiraz etti. Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın kararını iptal etti. Kararda, "Türk vatandaşı olan eşin evlilikten doğan sorumluluklarını yerine getirmemesinden Torres’in sorumlu tutulamayacağı” vurgulandı. İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10’uncu İdari Dava Dairesi, idare mahkemesinin kararını onadı. Torres, bu kararla Türk vatandaşlığı kazanarak, kimliğini elde etti.