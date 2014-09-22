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Dünya
Deutsche Welle

'Bir IŞİD üyesi daha tutuklandı'

Almanya'da Suriye'deki bir IŞİD kampında eğitim görüp, çatışmalara katıldığı iddia edilen bir Türk vatandaşı cihatçının tutuklandığı bildiriliyor.

22 Eylül 2014 21:36


Berlin'de özel bir polis timinin, Suriye'den Almanya'ya geri dönüş yaptığı iddia edilen bir cihatçıyı tutukladıkları bildirildi. 30 yaşındaki zanlının, İslam Devleti adlı örgüte katıldığı ve savaştığı iddia ediliyor.

Savcı Martin Steltner pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, zanlının bir kaç hafta önce ülkeye geri dönüş yaptığının tespit edildiğini ve cuma günü de tutuklandığını kaydetti.

Savcılık, IŞİD örgütüne katıldığı iddia edilen zanlının, Berlin'de ikamet eden bir Türk vatandaşı olduğu bilgisini verdi. Zanlının, ağustos ayına kadar Suriye'deki bir IŞİD kampında eğitim gördüğü ve silahlı çatışmalarda yer aldığı belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya'dan Suriye ve Irak'a savaşmak için 400'ün üzerinde cihatçının gittiğini açıklamıştı. 100'ün üzerinde cihatçının yeniden Almanya'ya geri döndüğü tahmin ediliyor. Almanya, yaklaşık 10 gün önce İslam Devleti örgütüne yasak getirdi. Örgüt, Almanya'da bir birlik olarak faaliyet göstermediğinden, örgütü destekleyen kişi ve eylemler yasak kapsamına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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