Bir işçi daha hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, inşaatı devam eden yeni fuar alanında traktörün römorkunda olduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen 42 yaşındaki Rıza Bozkurt hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Gaziemir'de inşaatı devam eden Gaziemir Fuar Alanı'nda meydana geldi.

Yaklaşık 1 ay önce Adıyaman'dan İzmir'e çalışmak için gelen evli ve 4 çocuk babası Rıza Bozkurt, akşam yemeğinden sonra fazla mesaiye kaldı.

İddiaya göre, Murat K. yönetimindeki traktörün römorkunda ayakta yolculuk yapan Rıza Bozkurt, sürücünün dönüş için manevra yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Beton zemine başını çarpan Rıza Bozkurt, ağır yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozkurt'un cesedi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kayıplara karışan şoför Murat K.'nın ise Gaziemir Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu ve ifadesinin alındığı öğrenildi.