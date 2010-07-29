Bir işçi 13. kattan düştü!

T24

Merdivenin boyu yetmedi!

Antalya’da 16 katlı bir binanın dış izolasyonunu yapan 3 işçiyi taşıyan iskele cıvataları kopup ikiye ayrılınca bir işçi düşerek yaşamını yitirdi, iki işçi 13’üncü katta 1 saat kurtarılmayı bekledi.Olay, Phaselis Konutları’nda dün sabah meydana geldi. Her birinde 32 dairenin bulunduğu 3 bloklu, denize sıfır sitenin izolasyon işini alan şirketin 3 işçisi demir iskeleye çıktı.Binanın izolasyonunu yapan Emrah Evis (40), Zeki Evis (19) ve Hakan Pektaş (18), mekanik halatla 13’ncü kata kadar çıktı.Bu sırada yaklaşık 10 metre boyundaki iskele, civatalar kopunca ikiye ayrıldı. Emrah Evis yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Evis hastanede yaşamını yitirirken, iskelede asılı kalan iki işçi için polis ve itfaiyeden yardım istedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 30 metre merdivenli araç hemen bölgeye gönderildi. Bu aracın merdiven boyu yetmeyince, 54 metrelik ikinci araç olay yerine gönderildi. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmaları sırasında işçiler ile ekipler arasında gergin anlar yaşandı. İki işçi asılı kaldıkları iskeleden yaklaşık 1 saatte kurtarıldı.İşçilerden biri itfaiye sepetinden iner inmez, bir haber ajansının kameramanı Sefa Karacan’ı kovaladı. Site dışına çıkıp yola kadar gazeteciyi kovalayan genç, polisler tarafından yakalandı. Hasan Pektaş ile Zeki Evis önce hastaneye, ardından ifade için Demircikara Polis Merkezi’ne götürüldü.İzolasyon işini Cengiz Deniz’in sahibi olduğu şirketin aldığı, iskele kurma işinin ise başka bir taşeron firma tarafından yapıldığı belirtildi.15 metrede mahsur kaldılarBir iskele kazası da İzmir’de yaşandı. Cumhuriyet Bulvarı’ndaki İzmir Ticaret Odası binasının duvarını boyayan Orhan Akgül ile Orhan Özdemir’in üzerinde bulunduğu tahta iskele ortadan çatladı. İşçiler, düşmemek için çatlayan iskelenin bağlı bulunduğu iplere tutundu. Olayı görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Ekipler merdivenli araçla iki işçiyi mahsur kaldıkları yaklaşık 15 metre yükseklikteki iskeleden indirdi.