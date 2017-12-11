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Sosyal Güvenlik

Bir iş cinayeti daha; başına demir düşen işçi hayatını kaybetti

İşletmeci: Hiçbir güvenlik önlemi alınmadı

11 Aralık 2017 16:50

Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri'ndeki yıkım çalışmalarında bir işçinin başına demir parçası düştü. Temizlik işçisi Mustafa Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli Mustafa Yılmaz, yıkımın olduğu alanda toz kalkmaması için sulama yapıyordu. Bu sırada yıkım yapılan tesisten Yılmaz’ın başına demir düştü.

Haberi alır almaz olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ileçalışanlar arasında tartışma çıktı. Bakırköy Belediyesi’nce basına gönderilen açıklamasında Bülent Kerimoğlu, “Hepimizi derinden sarsan iş kazasında hayatını kaybeden emekçi arkadaşımızın ailesine ve tüm mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Şahsıma yönelik sözlü saldırıda bulunarak provakatif bir eylem gerçekleştiren saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca olayla ilgili ihmal olup olmadığıyla ilgili Belediyemiz ve Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır” dedi.

Yılmaz’ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

İşletmeci: Hiçbir güvenlik önlemi alınmadı

 

Tesislerin işletmecisi Şerif Varan ise yıkım sırasında hiçbir önlem alınmadığını savunarak, “Bu işçinin ölümünden belediye başkanı sorumludur. Acele ettirdi ve bu işçi öldü. Hiçbir güvenlik önlemi bir baret bile yok işçilerin kafasında. Bakırköy’de ana avrat söverek arkadaşımız üzerine yürüdü” diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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