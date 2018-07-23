Bir iş cinayeti daha: 18 yaşındaki işçi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Bursa'da 18 yaşındaki Adem Koçan, çalıştığı inşaatın altıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Binada çalışan diğer işçiler, inşaatta yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürdü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Adem Koçan adlı işçi çalıştığı inşaatın altıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, Cihatlı Mahallesi’nde apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatta babası ile birlikte çalışan Adem Koçan, altıncı katta dengesini kaybederek beton zemine düştü. 10 gün önce 18 yaşına giren Koçan, olay yerinde hayatını kaybetti. Koçan’ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)