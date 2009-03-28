T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bir intihar girişimi, 2 yaralı!

Bursa'da evinin penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi, kaldırımda yürüyen vatandaşın üzerine düştü; olayda iki kişi de yaralandı

28 Mart 2009 02:00

Bursa'da evinin penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi, kaldırımda yürüyen vatandaşın üzerine düştü; iki kişi de yaralandı

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında oturan ve bir süredir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu bildirilen Salih Öztoprak (65), evinin camından atladı.
Öztoprak, bu sırada oğluyla birlikte kaldırımda yürüyen Mehmet Yalçınkaya'nın (64) üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Öztoprak ile omzu kırılan Yalçınkaya'yı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öztoprak, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24