Bir intihar girişimi, 2 yaralı!

Bursa'da evinin penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi, kaldırımda yürüyen vatandaşın üzerine düştü; iki kişi de yaralandı



Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında oturan ve bir süredir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu bildirilen Salih Öztoprak (65), evinin camından atladı.

Öztoprak, bu sırada oğluyla birlikte kaldırımda yürüyen Mehmet Yalçınkaya'nın (64) üzerine düştü.



Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Öztoprak ile omzu kırılan Yalçınkaya'yı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öztoprak, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

