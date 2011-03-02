Bir insanın en zor anları

T24 - Bursa’da genç bir kıza ait olduğu sanılan, parçalanmış bir ceset bulundu. Cesedin, kentte 16 Şubat’ta kaybolan üniversiteli Sema Karakoca’ya ait olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Teşhis için morga gelen çaresiz baba ise “Bu kızım değil” dedi.







Bursa’nın Nilüfer ilçesi dehşete uyandı dün... Badırga Köyü yakınlarında, dere kenarında parçalanmış bir kadın cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, 20-25 yaşlarında bir genç kıza ait olduğu sanılan cesedin boğazı ve bacaklarının kesildiği belirledi. Vücudun çeşitli yerlerinde de bıçak yaraları vardı. Cesede ait bacaklar bölgede yapılan araştırmalara rağmen bulunamadı. 10-15 gün önce dere kıyısına atıldığı sanılan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler cesedin 16 Şubat’ta kaybolan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü öğrencisi Sema Karakoca’ya (19) ait olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Karakoca’nın Ankara’da yaşayan ailesi, Adli Tıp Kurumu’nda bulunan cesedi teşhis etmek üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı.





Babanın zor anı



Bursa’ya gelen baba Mehmet Ali Karakoca, morgda önce tereddüt etti ancak daha sonra “Bu ceset kızıma ait değil” dedi. Olayı soruşturan jandarma yetkilileri, cesedin kimliğinin belirlenmesi için DNA örnekleri sonuçlarının bekleneceğini belirtti.



Sema Karakoca’nın ise 16 Şubat akşamı arkadaşlarıyla birlikte Kent Meydanı’ndaki bir barda doğum gününü kutladıktan sonra kaybolduğu öğrenildi. Görükle’deki özel bir yurtta kalan Karakoca’nın arkadaşları, genç kızdan haber alamayınca odasına gitmiş, cep telefonu ile aldığı hediyeleri yatağının üzerinde bulmuştu. Karakoca’nın ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine de araştırma başlatılmıştı.