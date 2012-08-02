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Yaşam

Hayatın 81 günü e-posta yazarak geçiyor

Haftada 13 saat çalışan biri mesai süresinin yüzde 28’ini elektronik postalarla geçiriyor

02 Ağustos 2012 13:52

ABD’nin McKinsey Enstitüsü’nde yapılan araştırmalar, haftada ortalama 46 saat çalışan birinin günde iki buçuk saatini sadece elektronik posta yazmakla harcadığını ortaya koydu

Milliyet'te yer alan habere göre, bu rakam, kişinin hayatı boyuca toplam 81 gününü elektronik posta yazarak geçirmesi anlamına geliyor.

Ankete göre, haftada 13 saat çalışan biri mesai süresinin yüzde 28’ini elektronik postalarla geçiriyor.

Uzmanlar, yoğun elektronik posta alışverişinde cep telefonları ve tablet gibi kablosuz internet erişiminin kullanılabildiği cihazlardaki gelişmelerin etkili olduğunu söylüyor.

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e posta yazmak81 güninsan hayatı boyunca

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