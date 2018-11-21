Bir inşaat şirketi daha konkordatoya başvurdu

İstanbul Havalimanı, Rixos, Swissotel ve Four Seasons otelleri gibi yapıların dekorasyon ve duvar-zemin kaplama işlerini yapan DSG İnşaat konkordatoya başvurdu. DSG İnşaat Genel Müdürü Cem Itırak, üçüncü havalimanındaki inşaat işinin 8 ayda bitmesi gerekirken İGA'nın yer teslimini geciktirmesi nedeniyle inşaatın 30 ay sürdüğünü ifade etti.

Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre, İstanbul Havalimanı'nın bir bölüm kaba ve ince inşaatı ile asma tavan işlerini yapan DSG İnşaat, havalimanındaki işlerinin uzadığı gerekçesiyle konkordatoya başvurdu.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu değerlendirerek şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Dekorasyon ve duvar – zemin kaplamaları sektöründe faaliyet gösteren DSG inşaat birçok bilinen marka ile işbirliği yaptı. DSG İnşaat ofis, otel, rezidans gibi büyük projelerin alt yüklenicisi olarak görev alıyordu.

"8 aylık yer 30 ay sürdü"

DSG İnşaat Genel Müdürü Cem Itırak 2014 yılının sonlarına doğru Türkiye pazarına döndüklerini ifade ederken İstanbul Havalimanı’ndaki inşaat işinin 8 ayda bitmesi gerektiğini fakat İGA’nın yer tesliminde geciktiği iddiasıyla inşaatın 30 ay sürdüğünü ifade etti.

Itırak, “7.9 milyon TL’lik bir kaba inşaat işi aldık. 8 ayda bitmesi gerekiyordu. İGA’nın yer teslim problemlerinden dolayı 30 ay sürdü. Bize yer teslim etme konusunda orada sıkıntı yaşandı. Bizim en büyük şanssızlığımız da maalesef son kapatılan kara parçası, bizim inşaatını yaptığımız alana denk geldi. PB 5 iskele binası… Bizi bu duruma getiren budur” diye konuştu.

DSG’nin konkordato başvurusunun ardından İstanbul Havalimanı görevi sona erdi.

DSG İnşaat’ın görev aldığı projelerden bazıları:

3. Havalimanı Projesi İstanbul, Türkiye

Rixos Mriya 5 Star Hotel Resort Yalta (Kırım), Rusya

Hilton Bursa Convention Center & Spa Bursa, Türkiye

Jumeirah Zabeel Saray Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Four Seasons Bosphorus Luxury Hotel İstanbul, Türkiye

Rixos Al Nasr Hotel Tripoli, Libya

Rixos Almaty Hotel Almatı, Kazakistan

Swissotel the Bosphorus İstanbul, Türkiye

Tripoli Congress Center Tripoli, Libya

Sipopo Congress Center Malabo, Ekvator Ginesi

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Antalya, Türkiye

Alupka Villa, Hotel & Spa Complex Yalta (Kırım), Rusya