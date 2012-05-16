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Sağlık

Bir ilk: Felçli el hareket ettirildi

71 yaşındaki hasta artık yemek yiyebiliyor ve az da olsa yazma yeteneğini geri kazanmış durumda

16 Mayıs 2012 21:40

ABD'de felçli bir hasta, geçirdiği ameliyat sonrasında sınırlı da olsa elini kullanmaya başladı. Hastanın omurilik sinirleri üzerinde yapılan operasyon ise ilk olma özelliği taşıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Hastanın yaşadığı rahatsızlık beyni ile elleri arasındaki iletişimin yok olmasına yol açmıştı. Bunun sonucu olarak, hasta ellerini kıpırdatamıyordu.
 
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki cerrahlar hastaya, deyim yerindeyse, yeni bir sinir hattı döşedi ve bu sayede beyniyle eli arasındaki iletişimi yeniden sağladı.
 
71 yaşındaki hasta artık yemek yiyebiliyor ve az da olsa yazma yeteneğini geri kazanmış durumda. 2008'in haziran ayında geçirdiği trafik kazasında omuriliği hasar gören hasta felç geçirmişti.
 
Kazadan sonra yürüyemeyen hasta sadece kollarını oynatabiliyordu. Ancak elleriyle cisimleri kavrama yeteneğini kaybeden hastanın, el sinirlerinde zarar bulunmordu fakat bu sinirlere beynin gönderdiği mesajlar gitmiyordu.
 
Hastanın beyni sadece kolunun üst kısmına talimatlarını iletebiliyordu. Nörocerrahi dergisi Journal of Neurosurgery'de aktarılan operasyonun ayrıntılarına göre, kolda yeni bir sinir hattı oluşturuldu ve bu sayede yukarı kısımla el arasındakı bağlantı kurulmuş oldu.
 
Ele inen ve anterion interosseous adı verilen sinire, başka bir bölgeden alınan kas siniri iliştirildi.
 
Washington Üniversitesi'ndeki plastik ve yeniden yapılandırma cerrahisinde yardımcı profesör olarak çalışan Ida Fox,  "(Elde bulunan) Sinir hattı zaten zarar görmemişti. Sorun beyinle bağlantısının kesilmiş olmasıydı" dedi.
 
 

Egzersiz ve fizik terapi

 
 
Operasyon, bir muziceden ziyade el üzerindeki kontrolün yeniden sağlanmasına yönelik yoğun bir egzersiz programını da içeriyor.
 
Dirseğin kıvrılmasına yönelik sinirler artık sıkıştırma hareketine yardımcı olabiliyor. Hasta, başparmağı ile işaret ve orta parmağını operasyondan ancak sekiz ay sonra oynatabildi. Şimdi artık yemek yiyebiliyor ve az da olsa yazı yazabiliyor. Doktorlar, düzenli fizik-tedavi ile durumun daha da iyi olacağını düşünüyor.
 
Omurilik Araştırmaları adlı hayır kuruluşunun direktörü olan Doktor Mark Bacon, bu son gelişme ile ilgili olarak, "Burada kullanılan teknik ile ilgili temel meselelerden biri, sonucun kalıcı olduğu gerçeğidir; bir kere yapıldığı zaman geri dönüş yoktur. Hasarlı olmayan bir yeri feda ederek hasarlı ve ancak daha işlevsel olan bir bölgenin harekete geçirilmesi amaçlandı. Bu durum, söz konsu işlevselliğin yaşam koşullarını kayda değer biçimde arttırmasının söz konusu olduğu durumlarda tamamiyle kabul edilir bulunabiliyor" ifadelerini kullandı.
 
ABD'de uygulanan bu operasyon, sadece, ense kökündeki sinir hasarları üzerinde başarılı oluyor.
 
Hasarın daha yukarıda olduğu durumlarda kol bölgesinde yeniden canlandırılıp desteklenebilecek bir sinir işlevi kalmıyor. Sinir daha aşağıda bir bölgede hasar gördüyse eller hareket edebiliyor.

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