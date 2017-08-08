Bir ilham kaynağı: 82 yaşındaki uygulama geliştiricisi Masako Wakamiya

Dünyanın en yaşlı uygulama geliştiricilerinden biri olan 82 yaşındaki Japon Masako Wakamiya, 60 yaş üstü kişiler için yarattığı ‘Hinadan’ adlı oyunla, bir ‘ilham kaynağı’ olarak görülüyor.

82 yaşındaki Masako Wakamiya adlı Japon, dünyanın en yaşlı iPhone uygulama geliştiricilerinden biri.

Sputnik'in haberine göre, teknoloji dünyasının yaşlı insanlara karşı ‘ilgisizliğinden’ yakınan Wakamiya, bu duruma bir son vermek için kendi başına kod yazmayı öğrenmiş.

60 yaşını geçmiş kişiler çevik kalabilmek için daima yeni beceriler edinmesi gerektiğini belirten Wakamiya, “Yaşlandıkça birçok şeyi kaybediyorsunuz: Kocanızı, işinizi, saçınızı ve görüşünüzü. Fakat yeni bir şey öğrendiğinizde, programlama veya piyano olsun, bu bir artıdır, motive edicidir" dedi.

Tokyo’da yaşayan Wakamiya’nın, bilgisayarlarla ilişkisi 1990’larda banka memurluğundan emekli olduktan sonra başlamış. Wakamiya’nın ilk sistemini kurması ise aylarını almış. Daha sonra Microsoft PC, Apple Mac ve iPhone’larda yeteneklerini geliştirmeye devam etmiş.

Yaşlı insanlar için daha çok şey yapmalarını talep ettiği yazılım geliştiricilerden hiçbir zaman cevap alamayan Wakamiya, bu işi tek başına halletmeye karar vermiş.Kodlamanın temellerini öğrenen Wakamiya, böylece Japonya’nın 60 yaş üstü kişiler için yapılan ilk uygulama oyunu ‘Hinadan’ı geliştirmiş.

‘Hinadan’, Japonya’da her yıl mart ayında düzenlenen bir oyuncak bebek festivali olan Hina Matsuri’den esinlenilmiş. Sadece Japonya’da satışta olan oyun, şimdiye kadar 42 bin kere indirildi.

Apple’ın CEO’su Tim Cook’la tanışan Wakamiya, o buluşmaya dair “Cook bana iltifat etti. Benim ‘ilham kaynağı’ olduğumu söyledi" dedi.