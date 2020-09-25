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Yaşam

Bir ilde daha sokakta sigara içmek yasaklandı

25 Eylül 2020 22:13

Erzincan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bazı cadde ve sokaklarda yürüyüş esnasında maskeyi indirerek, sigara içilmesini yasakladı.

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