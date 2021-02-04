Bir ilde daha mutasyonlu virüs iddiası

Mutasyona uğrayan Koronavirüs tespit edilen bir ailenin Sinop’ta karantinaya alındığı öne sürüldü.

İddiaya göre, İstanbul’dan Sinop’a giden bir aile rahatsızlanınca Karabük’te Koronavirüs testi oldu. Test sonucunda ailede mutasyonlu Koronavirüs tespit edildi. Test sonucunun ardından aile Sinop’ta karantinaya alındı.

İddianın doğruluğu sorulan Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nden şu ana kadar konuyu yalanlayan bir açıklama yapılmadı. Son olarak Ankara'da bir binanın mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındığı iddia edilmişti. (İHA)

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