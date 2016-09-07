Bir ilçenin içme suyuna daha virüs bulaştı!

Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Serhat Vançelik, Aşkale ilçesinde yaklaşık 350 kişinin rahatsızlanmasına neden olan virüsün şehir içme suyu şebekesinden bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de, 45 bin kişi içme suyundaki virüs nedeniyle hastanelik olmuştu.

Vançelik, Aşkale'de bazı vatandaşların karın ve eklem ağrısının yanı sıra ishal ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye başvurmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlçede son iki gündür ishal vakalarında mevsime göre büyük bir artış olduğunu vurgulayan Vançelik, şöyle konuştu:

"Sayın Valimizin talimatıyla İlçe Kaymakamımız ve İlçe Belediye Başkanımızla birlikte gün boyu çalışmalar yaptık. Halk Sağlığı ekiplerimizin yaptığı tarama ve kaynak araştırma sonuçlarında, su kaynaklı bir sıkıntının olduğu saptandı. Gerekli tedbirler alınarak klorlama çalışmalarına hız verildi. Vatandaşlarımız bilinçlendirilerek, iki gün boyunca şebeke suyunun kullanılmaması adına anonslar yapıldı."

İçme suyu kaynaklı sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık 350 kişinin hastaneye başvurduğunu aktaran Vançelik, müşahede altında tutulan 25 hastanın bulunduğunu ve onların da bugün taburcu edileceğini sözlerine ekledi.

Aşkale ilçesinde bazı vatandaşlar, karın ve eklem ağrısının yanı sıra ishal ve yüksek ateş şikayetleriyle Aşkale Devlet Hastanesine başvurmuştu. Hastanede serum takılan hastaların birçoğu yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. İlçede salgın olduğu ihtimali üzerine İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.