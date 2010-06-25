T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bir ilaç daha piyasadan çekiliyor

Sağlık Bakanlığı ''Cefaks 750mg IV/IM Enjektabl Toz İçeren Flakon'' adlı antibiyotik için geri çekme kararı aldı.

25 Haziran 2010 03:00

T24- Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ''Cefaks 750mg IV/IM Enjektabl Toz İçeren Flakon'' adlı ilacın A0020 seri numaralısının (Son kullanma tarihi: Aralık 2011) yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre uygun bulunmadığından 2. sınıf B seviyesinde geri çekilmesine karar verdi.


İllerin sağlık müdürlüklerine, üretici ilaç firmasına, Türk Eczacıları Birliğine gönderilen resmi yazıda, eczanelerin, ilaç depolarının ve sağlık kuruluşlarının söz konusu ilacın ilgili seri numaraları tutanları en kısa süre içerisinde iade etmeleri istendi.


Cefaks 750mg IV/IM Enjektabl, üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24