Bir ilaç daha piyasadan çekiliyor

T24- Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ''Cefaks 750mg IV/IM Enjektabl Toz İçeren Flakon'' adlı ilacın A0020 seri numaralısının (Son kullanma tarihi: Aralık 2011) yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre uygun bulunmadığından 2. sınıf B seviyesinde geri çekilmesine karar verdi.



İllerin sağlık müdürlüklerine, üretici ilaç firmasına, Türk Eczacıları Birliğine gönderilen resmi yazıda, eczanelerin, ilaç depolarının ve sağlık kuruluşlarının söz konusu ilacın ilgili seri numaraları tutanları en kısa süre içerisinde iade etmeleri istendi.



Cefaks 750mg IV/IM Enjektabl, üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor.