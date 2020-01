İstanbul Film Festivali tarafından Başka Sinema kapsamında sunulan, Danis Tanović’in An Episode in the Life of an Iron Picker / Bir Hurdacının Hayatı filmi 20 Aralık Cuma günü vizyona girecek.

Beyoğlu’nda Beyoğlu, Kadıköy’de Rexx, Levent’te Metro City Cinema Pink, Altunizade’de Capitol Spectrum ve Haramidere’de Cinetech Torium Sinemaları’nda gösterilecek Bir Hurdacının Hayatı, Beyoğlu Sineması’nda 11.00, 14.30 ve 21.30, diğer salonlarda 11.00, 14.30 ve 19.45 seanslarında izlenebilecek.