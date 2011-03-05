-BİR HİZBULLAH ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Hizbullah terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde, Doğruhaber Gazetesi İstanbul Temsilciliği ile iki derginin faaliyet gösterdiği Esenler'deki binada bulunan evi aranan, ancak yurt dışında olduğu için yakalanamayan Mehmet Bahattin T, İran'dan geldiği Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde, pasaport işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Örgütün İstanbul sorumlusu olduğu öne sürülen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Mehmet Bahattin T'nin, sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ocakta Doğruhaber Gazetesi İstanbul Temsilciliği, İnzar dergisi ve Kelhaamed dergisinin faaliyet gösterdiği Esenler'deki binada sürdürülen aramada polis ekipleri, 6 çuval dolusu hard disk kopyası, CD ve belgeyi tutanakla kayıt altına aldıktan sonra incelenmek üzere emniyete götürmüş, operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.