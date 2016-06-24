Bir hayvan türü daha dünya üzerinden silindi!

Bilim insanları ‘mozaik kuyruklu sıçan’ isimli bir türün iklim değişikliğinin yer yüzünden yok ettiği ilk memeli türü olabileceğini açıkladılar. Bu tür en son 2009 yılında görülmüştü, ancak 2014 yılında gerçekleştirilen başarısız yakama denemeleri, bilim insanlarını bu türün soyunun tükendiğini düşünmeye itti.

National Geographic’in haberine göre, Mozaik kuyruklu sıçan (Melomys rubicola) isimli tür ilk kez 1845 yılında Avrupa’da görüldü. 1998’den sonra ise su yüzeyinde kalan kısmı 4 hektardan 2,5 hektara düştü.

Queensland Çevre ve Miras Koruma Dairesi’nden Ian Gynther’in önderliğini yaptığı ekip memeli türüyle ilgili olarak, “Hayvanın soyunun tükenmesindeki en önemli faktörün, ortalama yüksekliği düşük olan adanın, geçtiğimiz on yılda olasılıkla birkaç kez yükselen suların altında kalması olduğunu neredeyse kesinlikle söyleyebiliriz. Su seviyesindeki bu yükselmeler yaşam alanında önemli kayıplara, hatta belki de bireylerin doğrudan ölümüne neden oldu,” şeklinde bir açıklama yapıldı.

Bu başlangıç olabilir

Bilim insanları, yüksekliği düşük adalarda, şiddetli meteorolojik olayların sonucunda gerçekleşen aşırı yüksek su seviyelerinin yıkıcı etkileri, deniz seviyesindeki insan kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı artışın etkileriyle birleştiğini belirtti.

Bilim insanları, bu küçük memelinin yok oluşunun yalnızca başlangıç olabileceği konusunda uyarıyor.