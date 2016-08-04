'Bir Hayal Bir Oyun' yarışması miniklerin öykülerini bekliyor

Çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla düzenlenen ‘Bir Hayal Bir Oyun’ yarışması, Türkiye’nin dört bir yanından, 2016-2017 yılında üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyacak öğrencilerin hayal güçleri ile yazacakları ‘yolculuk’ temalı özgün hikâyeleri bekliyor.

Başvuruları 14 Ağustos’a kadar uzatılan ‘Bir Hayal Bir Oyun’ yarışması, çocukların yeteneklerini fark etmelerini sağlayarak onları cesaretlendirmeyi ve özgüvenlerini artırmalarına destek olmayı amaçlıyor.

ArtfulLiving'in haberine göre, yarışmanın kazananlarını jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda Ağustos ayı sonunda açıklanacak. Yarışmada birinci seçilen eserden yola çıkarak hazırlanacak tiyatro oyunu, Aydın Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan amatör bir tiyatro ekibi tarafından 27 Mart 2017 tarihinde, Dünya Tiyatro Günü’nde sahnelenecek. Diğer ödüller arasında dereceye giren ilk üç esere sırasıyla 10 bin TL, 5 bin TL ve 3 bin TL’lik para ödülü verilirken, üç hikâyenin sahibi de ‘Yaratıcı Yazarlık Eğitimi’ne katılarak hikâye yazımı konusunda temel becerilerini geliştirecek.

Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, başvurularını Zorlu Holding’in web sitesindeki linkten yapılabileceği gibi, hikâyelerini posta yoluyla da paylaşabilecekler. Başvuru ve detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.