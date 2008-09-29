Bir hata 250 öğrenciyi yaktı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, OKS’yi kaldırıp yerine koyduğu Seviye Belirleme Sınavı (SBS) velilerin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı’nın köşesinde yer verdiği habere göre, bir ilköğretim okulunun 6. sınıfındaki otistik bir öğrenciye onore etmek için verdiği yüksek başarı puanı, 250 öğrencinin SBS puanının düşmesine neden oldu. Veli şikayeti ile ortaya çıkan habere göre, okul otistik öğrenciyi onore etmek için, SBS’ye girmediği halde 100 başarı puanı verdi, bilgisayar kayıtlarına girişte de yanlışlık yapıldı. Veli, Nuran Çakmakçı’ya şikâyetini şöyle iletiyor:



SBS puanı düştü



“Kızım 6.sınıfta, SBS puanı 484, yıl sonu başarı puanı 92.15. Davranış notu 100. Yıl sonu başarı puanı yüksek olmasına rağmen, SBS puanı 5 puan düşerek, sınıf puanı 479.379 olarak hesaplanmış. Bunun nedenini araştırdığımda, okul yönetimi bana puanı 100 olan öğrenci olduğunu söylediler. SBS’den kaç puan aldığını sorduğumda, okul kayıtlarından ve bilgisayar kayıtlarından bu öğrencinin özel bir sınıfta okuyan otistik bir öğrenci olduğunu gördük. Bu notun otistik öğrenciyi onore etmek için verildiği, bu puanların bilgisayar kayıtlarına girmesinde tamamen yanlışlık yapıldığı anlaşıldı.”



Habere göre yapılan araştırmalarda okulda asıl yüksek notun 95.75’lik not ortalaması ile başka bir öğrenciye ait olduğu, otistik öğrenciye verilen 100 puan nedeniyle yanlış hesap yapıldığı ve SBS puanlarının düştüğü belirlendi.



Sınav önemli



Konuyla ilgili olarak görüş belirten Uğur Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Turgay Polat, “Sistem yeni. Ayrıca sınav puanı dışında yıl sonu başarı puanı, davranış puanı gibi yan unsurlar da var. Yanlışlık yapılınca böyle şeylerin olması da kaçınılmaz. SBS puanı hesaplamasında çocuğun sınavda sorulara verdiği yanıtlar önemlidir. Sınavda puanın yüzde 70’i alınır, daha sonra çocuğun okuldaki başarı sıralaması anlamına gelen yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken de, her okul kendi içinde değerlendirilir. SBS’ye katılsın ya da katılmasın bütün öğrencilerin yıl sonu başarı puanı hesaplanır.”

