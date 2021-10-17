Bir hastada hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Meksika’dan Covid-19 mutasyonlarının ikisinin beraber görüldüğü bir hasta olduğuna ilişkin bir açıklama geldi.

Ülkenin Hidalgo eyaletinde bir kişide Covid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi. Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü tarafından yapılan farklı analizler sonucunda ortaya çıkan çift mutasyon vakası Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da doğrulandı.

Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi’nin Covid-19 derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladığı belirtildi.

"Eşi benzeri görülmemiş”

Vali Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı “Meksika'da şu ana dek eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi. Vali ayrıca, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi’nin Covid-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou’nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.