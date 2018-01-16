Bir haftalık bebek, otoparka terk edildi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, bir haftalık erkek bebek otoparka bırakıldı. Sağlık durumu iyi olan bebek koruma altına alındı.

Merkez Mahallesi’nde Erdemli Belediyesine ait otopark görevlisi Yasin Doğan, bank üzerinde battaniyeye sarılı halde bir bebek buldu. Doğan, bir süre bekledikten sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri bebeği alarak ilçe devlet hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Seray Zöhre, küçük bebeğin durumunun iyi olduğunu söyledi. Zöhre, \"Elindeki damar yolu izlerinden anlaşılacağı üzere hastanede doğum yapılmış olabilir. Bebeğimiz 2,5 kilo ağırlığında ve 47 santim boyunda olup, sağlık durumu gayet iyi durumda. Bebeğimizi takip amaçlı hastanemize yatırdık ve gerekli bakımlarını yaptık. Bebeğin bulunduğunda battaniyenin içerisinde doğum tarihinin ve isminin yazılı olduğu bir not da bırakmışlar. Durumu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'ne haber verdik ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra bebeğimizi taburcu edeceğiz\" dedi.

Bebeği bulan otopark görevlisi Doğan ise \"Ben araçlarla ilgilenirken bebeği gördüm. Bebek bekleme bankının yanında battaniye içerisine sarılı halde duruyordu. Çevrede kimse yoktu. Bende hemen polise haber verdim ve bebeği götürdüler\" diye konuştu.

Bu arada üzerinden çıkan notta 10 Ocak 2018 tarihinde dünyaya gelen Muhammed Dellah’ın Suriye uyruklu olduğu tahmin edilirken, ailesi ise aranıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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