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Yaşam

Bir haftalık bebek, çanta içinde terk edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir haftalık olduğu tahmin edilen bebek çanta içinde bir apartmanın önüne terk edildi.

12 Şubat 2009 02:00

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir haftalık olduğu tahmin edilen bebek çanta içinde bir apartmanın önüne terk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'ndeki apartmanın önünde fermuarı kapalı bir çanta olduğunu gören apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek şüpheli çantayı kontrol eden Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağış nedeniyle ıslanmış bebeği çantadan çıkardı.

Çorlu Devlet Hastanesine götürülen bebek, sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane personeli bebeğin üzerindeki ıslak kıyafetleri değiştirerek karnını doyurduğu bebeğe Murat ismini verdi.

Polis, sağlıklı olduğu belirtilen Murat bebeği, Çerkezköy ilçesindeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Esirgeme yuvasına teslim etti.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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