Bir haftadır haber alınamayan kızı arayıp "Anne yetiş" dedi; kızının hayatından endişe ediyor

Bursa'da bir haftadır kızından haber alamayan anne, telefonla son kez ulaştığı kızının "Anne yetiş" sesini duydu. Gözü yaşlı anne, kızının hayatından endişe ediyor.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Eyüba Sultan Can (19), bir hafta önce ailesinin evinden haber vermeden kayboldu. Bir haftadır kızlarını arayan anne Aynur Can, kızıyla bir kez telefonla görüştü. Telefon, "Anne yetiş" sesinin ardından kesildi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunmasını istiyor. Hiç haber vermeden sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can, "Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi. Telefonu hep kapalıydı. Bir kez görüştük. O görüşmemizde de anne yetiş dedi. Sonra telefon kapandı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Kızının fotoğraflarını öpüp gözyaşı döken anne Aynur Can, "Ne olur kızımı bulun" diye yetkililere seslendi. (İHA)