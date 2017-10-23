Bir haftada iki kez futbolu bırakan Cassano: Problem çocuktum; Messi'yle Mars’ta oynayabilirdim

İtalya Serie A’da 2017-18 sezonunda Hellas Verona’ya transfer olan ve sezon öncesi futbolu bıraktığını açıklayıp tekrar geri dönen, ardından nihai karar olarak futbolu bıraktığını açıklayan Antonio Cassano, özeleştiride bulunarak, “Problem çocuktum. Eğer omuzlarımın üstünde başka bir kafa olsaydı; Messi ile beraber ben de Mars’ta oynuyor olurdum” dedi.

İtalyan basınına açıklamada bulunan 35 yaşındaki eski futbolcu, “Yeteneğimle daha iyi yerlere gelebilirdim ama antrenmanları hiç sevemedim. Canımın istediği her şeyi yedim, kariyerimi mahvettim” diye konuştu.

"Parkta oynayan çocukları

Serie A maçlarına tercih ederim!"

Eski İtalyan futbolcu ayrıca ülkesinin ligini kalitesiz bulduğunu söyleyerek, “Serie A maçları bana feci halde sıkıcı geliyor. Parkta oynayan çocukları izlemeyi tercih ederim” ifadesini kullandı.

Real Madrid'de yıldızı sönenlerden...

2001-02 sezonunda İtalyan ekip Bari’den Roma’ya 28.5 milyon Euro’ya transfer olan, burada yıldızının parlamasının ardından Real Madrid’in yolunu tutan ve Los Galacticos’ta yalnızca 29 maça çıkan Cassano 4 gol ve 3 asiste imza atmıştı.

Beklenen patlamayı asla yapamayan ve son olarak futbolu bırakma kararsızlığıyla gündem olan Cassano, Roma’da 161 maçta 52 gol 4 asist, Sampdoria’da 140 maçta 42 gol 42 asist istatistiğiyle oynamıştı.