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Bir haftada 7 hırsızlık yapan şüpheliler, yakalandı 

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, bir haftada 5 okul ve 2 evden 25 bin lira değerinde  dizüstü bilgisayarla çeşitli malzemeler çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı

22 Ekim 2017 19:54

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, bir haftada 5 okul ve 2 evden 25 bin lira değerinde  dizüstü bilgisayarla çeşitli malzemeler çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi\'ndeki okullara dadanan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdüren Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz aylarda 37 yaşındaki A.D.\'yi yakalamıştı. Polis tarafından aranan diğer 2 şüphelinin ise bir hafta içinde 5 anaokulu ve 2 evden 10 dizüstü bilgisayarla çeşitli malzemeler çaldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerin 39 yaşındaki S.P. ve 19 yaşındaki Y.D. olduğu belirlendi. Ekipler, güvenlik kameralarındaki görüntüleri izleyerek, 2 şüphelinin adreslerine ulaştı. Şüpheliler, belirlenen adreslere yapılan operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler S.P. ve Y.D., adliyeye sevk edildi.

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