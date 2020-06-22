Bir haftada 7 binden fazla Brezilyalı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyada en fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da son 7 gün için 7 bin 285 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Pazar günü 24 saat içinde 17 bin 459 yeni vaka ve 641 yeni ölüm açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 85 bini geçti. Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 50 bin 617 oldu.

Brezilya'da 7 gün içinde 7 bin 285 insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya ve ABD, dünya genelinde1 milyon vaka sayısını aşan iki ülke oldu.