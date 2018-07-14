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Yaşam

Bir haftada 313 sosyal medya kullanıcısına soruşturma

İçişleri Bakanlığı, bir haftada 514 sosyal medya hesabının incelendiğini açıkladı

14 Temmuz 2018 00:07

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık 2 Temmuz ile 9 Temmuz tarihleri arasında 313 sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 514 sosyal medya hesabı hakkında da inceleme yapıldığı ifade edildi. Sosyal medya kullanıcılarına yöneltilen suçlamalar şöyle: “Terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan etmek, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunmak, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast etmek nefret söylemi yaymak.”

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