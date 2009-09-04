Bir haftada 2 bin 105 kilo altın el değiştirdi

İstanbul Altın Borsasında (İAB) bir haftada 207 işlemde 2 bin 105 kilogram altın el değiştirdi.

İAB verilerine göre, 31 Ağustos - 4 Eylül 2009 tarihleri arasında altın piyasasında 24 işlemde 3 milyon 63 bin 135,50 liralık, 183 işlemde 64 milyon 35 bin 207,34 dolarlık hacim gerçekleşti.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 4 milyon 854 bin 600 liralık, 24 işlemde 217 bin 922,45 dolarlık hacim oldu.

Öte yandan, bu hafta İAB'de işlem hacmine göre en fazla işlem yapan kurumlar Troy Kıymetli Maden, Garanti Bankası, Kuveyt Türk, Kaloti Jewellery ve Rona Döviz olarak sıralandı.

Bu hafta İAB'de gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

İAB TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 45.940,00 957,00 361,00

En Düşük 45.865,00 946,80 -

En Yüksek 47.870,00 991,30 -

Kapanış 47.870,00 987,50 -

Ağırlıklı Ortalama 47.125,16 976,24 -

İşlem Miktarı (Kg.) 65 2.040

İşlem Sayısı 24 183 -

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 3.063.135,50 64.035.207,34 -

Toplam İşlem Miktarı (Kg.) 2.105

Toplam İşlem Adedi 207

İAB Endeksi Önceki Kapanış 2.201

İAB Endeksi Bugünkü Kapanış 2.271

İAB Endeksi Değişim (yüzde) 3,18

(RDE-FAN-TLN)

18:16 04/09/09

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