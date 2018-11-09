Bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda, geçen hafta 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK\'nın, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

2-8 Kasım tarihleri arasındaki 1 haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli, Muş ile Irak\'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"İcra edilen operasyonlarda; yurt içinde ve dışında 17 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Beş adet piyade tüfeği, bir adet AT-4, bir adet AT-13, bir adet RPG-7 roketatar silahı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 109 kg amonyum nitrat, 24,250 kg C-4 patlayıcı madde, 19 adet el bombası, 4 adet muhtelif telsiz, 165 adet fünye ele geçirilmiş ve 33 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 71 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir.\"

Sınır hattında 7 gün/24 saat esasına göre görev yapıldığı ve olası taciz ve saldırılara tereddütsüz anında karşılık verildiği vurgulanan bilgilendirmede, \"PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 6,5 kg uyuşturucu, 40 litre kaçak akaryakıt, 30 bin 342 paket kaçak sigara ve 18 adet cep telefonu ve ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır\" ifadelerine yer verildi.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Suriye\'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Azez-Cerablus arasındaki 243 meskûn mahalin kontrol altında tutulduğu vurgulanan açıklamada, Bab bölgesinde patlayıcı arama ve temizleme çalışmalarının sürdüğü, terörist unsurların olası saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği kaydedildi.

İDLİB BÖLGESİ

İdlib bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

\"Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana\'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'nde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.\"

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar 4 bin 585 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin\'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 293 adet mayın ve 1639 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis\'te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır. Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan \'meşru müdafaa hakkı\' çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.\"

MENBİÇ BÖLGESİ

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, TSK ve ABD askerlerinin ilki 1 Kasım\'da yapılan müşterek birleşik devriye faaliyetinin ikincisinin 8 Kasım\'da yapıldığı belirtilerek, \"Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç\'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir\" denildi.

Açıklama, TSK\'nın son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar tüm terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği mesajı ile son buldu.