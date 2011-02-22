Bir hafta yağmur var

T24 - Türkiye sabah saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Yağışlar, batı kesimlerden başlayarak hafta boyunca ülke genelinde etkili olacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, halen doğu bölgelerde devam eden yağışlar, yurdu terkediyor. Ülke bugün Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek.

Hava sıcaklığı bugün ve yarın kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak ve Bartın çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışlar İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Çanakkale ile İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Erzincan, Bingöl ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esecek.

Yurdun doğu bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çarşamba günü ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışlar İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Balıkesir, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl, Elazığ ile İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.

Perşembe günü, doğu bölgelerde görülecek yağışlara ilave olarak batı kesimler Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Yağışlı hava cuma günü ve hafta sonunda da ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek.

Kuvvetli yağışın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda görülebilecek çığın neden olabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



