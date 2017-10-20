T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir hafta sonra askere gidecek genç, silahlı saldırıda öldü

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'nde, arkadaşları ile gezen 20 yaşındaki Ali Ekti, evinin önüne geldiğinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

20 Ekim 2017 13:54

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi\'nde, arkadaşları ile gezen 20 yaşındaki Ali Ekti, evinin önüne geldiğinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Ali Ekti, akşam saatlerinde buluştuğu arkadaşlarıyla bir süre gezdi. Daha sonda merkez Sur İlçesi Melikahmet Mahallesi\'ndeki evinin önüne gelen Ekti, kapıyı çaldığı sırada arkadasından gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesi ile kapıyı açan Ekti\'nin ailesi, yere yığılan çocuklarını görünce hemen ambulans çağırdı. Ali Ekti, olay yerine çağırılan ambulansla Selahaddini Eyubi Hastanesi\'ne kaldırılıdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis, bir hafta sonra askere gideceği öğrenilen Ekti\'nin cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRSurAli EktiAli EktiakşamDahaMelikahmet MahallesiEktiSilahSelahaddini Eyubi HastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24