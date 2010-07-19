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Yaşam

Bir hafta arayla iki kez hamile kaldı

Karnında iki çocuk taşıdığını öğrendi, ancak çocuklar ikiz değildi...

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Karnında iki çocuk taşıdığını öğrendi, ancak çocuklar ikiz değildi...



Amerika, Utah'da yaşayan 34 yaşındaki Angie Cromar, hamile kaldıktan sonra yapılan tetkiklerde, karnında iki çocuk taşıdığını öğrendi. Ancak çocuklar ikiz değildi, hatta bir hafta arayla rahme düşmüşlerdi. Yapılan araştırmalar, Angie'nin didelphys adı verilen nadir rastlanan bir durumdan muzdarip olduğunu ortaya çıkardı.

Bu sebeple Angie'nin bir değil iki rahmi bulunuyordu. Angie'nin daha önceki hamileliklerinde bu durum bir sorun yaratmamış, ancak bu kez her iki rahminde de hamile kalmıştı.
İlk ultrason muayenesinde hastasının farklı gelişim aşamalarında iki ceninle karşılaşan doktor şok olurken, detaylı muayenenin ardından gerçek ortaya çıktı.
Böyle bir durumun yaşanmasının beş milyonda bir olduğunu söyleyen uzmanlar, dünyada bugüne dek 100'den az vakaya rastlandığını da belirttiler.

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