Bir Hacker işini nasıl yapar?

Hackerlar, sabırlı ve her adımlarını dikkatlice dökümanlayarak çalışırlar. Hackerın amacı, belirlediği hedefin yada uygulamanın imajını zedelemek, prestijini düşürmek güvenilirliğine zarar vermek.

Hacker elinde hedefine ait az yada hiç olmayan bilgilerle işe başlar; öyleki küçük analazler sonunda yol haritasını belirleyeceği yeterli bilgiye ulaşır. Bu ancak dikkatli bir analiz ve sistemli bir araştırma sonucu elde edilebilir.



Hackerların genellikle kullandığı yöntemler 7 adımdan oluşur:



1. Hedefin ayak izlerini analiz et.

2. Bilgileri sırala.

3. Kullanıcı bilgilerine ulaş.

4. Ayrıcalıklarını arttır.

5. Ekstra şifre ve gizli bilgileri kopar.

6. Arka kapıyı kur.

7. İçeri gir, sistemi devir.



Hacker önce hedef alacağı alan adlarını saptar. Daha sonra, bunların ayak izlerini takip eder. Bu takip hedefi hakkında edinebilecek en fazla bilgiye ulaşmak içindir. Bu takibi, hedefine ait bilgilerin herkese açık kaynaklardan yapar.



Ayak izi analizinin sonunda hacker şu bilgilere ulaşır:



- Hedefin büyüklüğü.

- Potansiyel giriş noktaları.

- Güvenlik mekanizmasının olup olmadığı varsa bunun ne olduğu.



Ayak izi analizi sırasında hacker, saldırı sırasında işine yarayacak bilgiler elde etmeye çalışır.



Bu bilgiler:



• Şirket adları

• Alan adları

• Şubeleri

• IP adresleri

• Telefon numaraları



Ayak izi analizi sonrasında hacker elde ettiği bilgiler ve bu bilgiler doğrultusunda çizdiği yol haritası sonucunda hedefin ağ bilgilerine ulaşmış olur. Ardından bu bilgeler ile hedef sistem hakkında edinebildiği kadar fazla dataya ulaşmaya çalışır.



Hacker, hedefin ne tür bir ağ, FTP veya mail server kullandığını, TCP ve UDP portlarına bağlanarak yada bu bu portları dinleyerek ve bu portlara rasgele veriler gönderek belirler. Birçok servis, genel olarak kendilerine gelen bu rastgele verilere yanıt verir bu yanıtlar da hackerlar için aradıklarını bulma noktasında son derece faydalıdır.



Hacker bu bilgileri oluşturduğu, hassasiyet veri tabanına yollar.



Bu veritabanında saklanan hassas bilgiler, eğer hacker hedifin sunucusu ile temas kurabilmişse, şunlardır:



• Kullanıcı adları

• Son giriş yaptığı tarih

• Şifre değişim günler

• Tanımlandığı kullanıcı grupları



Hacker sorgulama sonucu ulaştığı bu bilgileri, sisteme, kayıtlı kullanıcı girişi için yapacağı şiddetli saldırıda kullanacak. Örneğin hacker'ın karşılaştığı TEST ya da BACKUP gibi kullanıcı adları genel olarak şifreleri kolay tahmin edilebilir türden kullanıcı adlarıdır. Bu da hackerın işini oldukça kolaylaştırır. Hele bu kullanıcılar Lokal Admin ise...



Hedefi hakkında yeterli bilgileri elde eden hacker, artık sisteme o şirkette çalışan herhangi birinini kullanıcı adına ulaşmış olur. Bu şu manaya gelmektedir: Hackerın tek bir ihtiyacı kalmıştır. O da kullanıcıların şifreleri. Şifreleri elde etmenin ise iki yolu vardır: Sosyal mühendislik (şifreleri tahmin etme) yada sistem saldırıları ve veri tabanlarına ulaşma.

Hacker bir şifre bulduktan ve şifresini ele geçirdiği kullanıcının sistem üzerindeki yetkilerini öğrendikten sonra, bu kullanıcının sistem üzerindeki izinlerini arttırmaya çalışır. Şayet hacker kullanıcının izinlerini sistem yöneticisi (admin) şeklinde arttırabilmişse işte o andan itibaren herşey kontrolu altında demektir.



Kaynak: TechRepublic

