Bir haber, minicik dünyalar için mucize oldu







T24/ANKARA - Bursa’da yayın yapan yerel bir televizyon, minik kızları için 7 yıldır kornea bekleyen Kaplan ailesinin dramını ekrana taşıyınca haber Türkiye’nin en duyarlı insanına ulaştı.













Geçtiğimiz yıl TBMM’den “Türkiye Vakıf İnsan” ödülüne değer görülen, AKP Bursa Özürlüler Koordinasyon Merkezi Başkanı Dilek Yamakoğlu, ekrandan izlediği haberin izini sürdü, aileye sahip çıkınca 11 yaşındaki Eylem için donör bulundu. Kornea nakli yapılan Eylem şimdilik bir gözüyle dünyaya bakıyor. Eylem, tümüyle görmek, 13 yaşındaki ablası Ceren ise donör bulunması için acele ediyor.

Minik kızlarına kornea lazım



Bursa’nın İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi’nde yoksul bir aile. Yeni işe başladığı özel şirkette şoförlük yapan beş çocuklu baba Remzi Kaplan ve eşi Aysel’in en büyük derdi, Eylem ve Ceren’in gözleri. Kardeşler, 7 yıl önce kornea distrofisi olarak adlandırılan kornea tabakasının saydamlığının kendiliğinden bozulması nedeniyle görme yetilerini kaybediyor. Bursa’dan sonra 2004 yılında Kartal Araştırma Hastanesi’ne başvuran aile tam 7 yıldır kornea sırası bekliyor.



Kaplan ailesi Başbakan Tayyip Erdoğan’dan yardım talep ediyor. Dilek Yamakoğlu, T24’e olayların nasıl geliştiğini şöyle anlattı: Aileyi yerel TV’de gördüm. TV kanalından bilgileri aldım ve aileye ulaştım. İl başkanlığı devreye girdi.

11 yaşındaki Eylem'e başarılı ameliyat



Aile, Bursa Göz Hastanesi’ne getiriliyor. Eylem ve Ceren’in göz ölçümleri yapılıyor. Çeşitli kontrollerin ardından çocuklar İstanbul’a getiriliyor. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin göz bölümünde tekrar kontrole giriliyor. Cerrah Paşa Hastanesi’ne kornea başvurusu yapılıyor. Başvurudan 4 ay sonra donör bulunuyor. 21 Temmuz günü Eylem ameliyattan başarıyla çıkıyor.

Sırada 13 yaşındaki Ceren var



11 yaşındaki Eylem, ilk kontrolünde 4 metre uzaklıktaki harfleri okuyor. Hastane günleri süren Eylem’in kontrolleri Bursa’da devam edecek.



Dilek Yamakoğlu, Eylem’in yeni bir donörle diğer gözünden ameliyat olacağına söyledi ve “Sırada ablası Ceren var. Onun da ışığa kavuşması için bekleyeceğiz. Asla aileli yalnız ve umutsuz bırakmayacağız”.