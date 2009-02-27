Bir Günlük Festival’in üçüncüsü 7 Mart’ta

İstanbul Modern Sinema, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) işbirliğiyle ‘Bir Günlük Festival’ dizisinin üçüncüsünü gerçekleştiriyor.
‘Hikâye Anlat Bana’ temalı festivalde dört film gösterilecek. Hikâye anlatmanın kendine özgü doğasına, hikâyenin hayatla ve gerçekle ilişkisine farklı yönlerden eğilen dört film, Bir Günlük Festival seçkisinde buluşuyor. Festival kapsamında gösterimler müze ziyaretçilerine ücretsiz. Festival filmleri ise şöyle:
Ters Yüz
Senarist Charlie Kaufman'ın yazdığı bu hikâyede. Charlie Kaufman adlı bir senarist ‘The Orchid Thief’ adlı romanı uyarlama görevini üstlenir... Kaufman burada gerçek bir hikâye mi anlatıyor? Anlatıyorsa senarist olmaya özenen kardeş nereden çıkıyor? Ve nasıl oluyor da Kaufman kendini romanda anlatılan hikâyenin içinde buluyor? ‘Ters Yüz’ü izleyin, kendi cevabınızı kendiniz verin.
Yönetmen: Spike Jonze
Oyuncular Nlcolas Cage, Tilda Svrinton, Meryl Streep, Chris Cooper
Saat: 12:00
Kafka
Hikâye anlatmak kadar eski iki soru: Hikâyeler, anlatıcılarının hayatında ne kadar beslenir? Yoksa tam tersi, anlatıcının hayatı mı anlattığı hikâyeden etkilenir? Usta yönetmen Steven Soderbergh bu sorulara sinema aracılığıyla yanıt verme çabasına girişiyor. Filminin kahramanı ise Franz Katka adlı bir sigortacı...
Yönelmen: Steven Sodcrbergh
Oyuncular: Jeremy Irons, Theresa Russell, Joel Grey, Ian Holm
Saat: 14:00
Adı Vasfiye
Genç bir senarist, Sevim Tuna adlı bir şarkıcının sokakta gördüğü posterine bakarken yanına bir adam yanaşır. “Asıl adı Vasfiye” diyerek kadının hikâyesini anlatmaya başlar. Bir süre sonra, Vasfiye'nin hikâyesini anlatmaya hevesli tek erkeğin o olmadığı ortaya çıkar... Atıf Yılmaz-Barış Pirhasan işbirliğinin ürünü olan ‘Adı Vastiye’ pek çok kişiye göre Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri.
Yönetmen: Atıf Yılmaz
Oyuncular Müjde Ar, Aytaç Arman, Macit Koper, Yılmaz Zafer
Saat: 16:00
Çıplak Yemek
David Cronenberg'in, William Burroughs'un uyarlanamaz denen romanından uyarladığı bu kült film, sinemada ‘yazmak’ üzerine ortaya çıkarılmış en çarpıcı eserlerden biri. Hikâye yaratmanın ve anlatmanın yıpratıcı, ürkütücü, karanlık yanı beyazperdede ancak böyle gösterilebilirdi.
Yönetmen: David Cronenberg
Oyuncular Peter Weller. Judy Davis, Ian Holm, Roy Scheider
Saat: 18:00