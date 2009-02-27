Bir Günlük Festival’in üçüncüsü 7 Mart’ta

İstanbul Modern Sinema, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) işbirliğiyle ‘Bir Günlük Festival’ dizisinin üçüncüsünü gerçekleştiriyor.



‘Hikâye Anlat Bana’ temalı festivalde dört film gösterilecek. Hikâye anlatmanın kendine özgü doğasına, hikâyenin hayatla ve gerçekle ilişkisine farklı yönlerden eğilen dört film, Bir Günlük Festival seçkisinde buluşuyor. Festival kapsamında gösterimler müze ziyaretçilerine ücretsiz. Festival filmleri ise şöyle:



Ters Yüz

Senarist Charlie Kaufman'ın yazdığı bu hikâyede. Charlie Kaufman adlı bir senarist ‘The Orchid Thief’ adlı romanı uyarlama görevini üstlenir... Kaufman burada gerçek bir hikâye mi anlatıyor? Anlatıyorsa senarist olmaya özenen kardeş nereden çıkıyor? Ve nasıl oluyor da Kaufman kendini romanda anlatılan hikâyenin içinde buluyor? ‘Ters Yüz’ü izleyin, kendi cevabınızı kendiniz verin.



Yönetmen: Spike Jonze

Oyuncular Nlcolas Cage, Tilda Svrinton, Meryl Streep, Chris Cooper

Saat: 12:00



Kafka

Hikâye anlatmak kadar eski iki soru: Hikâyeler, anlatıcılarının hayatında ne kadar beslenir? Yoksa tam tersi, anlatıcının hayatı mı anlattığı hikâyeden etkilenir? Usta yönetmen Steven Soderbergh bu sorulara sinema aracılığıyla yanıt verme çabasına girişiyor. Filminin kahramanı ise Franz Katka adlı bir sigortacı...



Yönelmen: Steven Sodcrbergh

Oyuncular: Jeremy Irons, Theresa Russell, Joel Grey, Ian Holm

Saat: 14:00



Adı Vasfiye

Genç bir senarist, Sevim Tuna adlı bir şarkıcının sokakta gördüğü posterine bakarken yanına bir adam yanaşır. “Asıl adı Vasfiye” diyerek kadının hikâyesini anlatmaya başlar. Bir süre sonra, Vasfiye'nin hikâyesini anlatmaya hevesli tek erkeğin o olmadığı ortaya çıkar... Atıf Yılmaz-Barış Pirhasan işbirliğinin ürünü olan ‘Adı Vastiye’ pek çok kişiye göre Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri.



Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular Müjde Ar, Aytaç Arman, Macit Koper, Yılmaz Zafer

Saat: 16:00



Çıplak Yemek

David Cronenberg'in, William Burroughs'un uyarlanamaz denen romanından uyarladığı bu kült film, sinemada ‘yazmak’ üzerine ortaya çıkarılmış en çarpıcı eserlerden biri. Hikâye yaratmanın ve anlatmanın yıpratıcı, ürkütücü, karanlık yanı beyazperdede ancak böyle gösterilebilirdi.



Yönetmen: David Cronenberg

Oyuncular Peter Weller. Judy Davis, Ian Holm, Roy Scheider

Saat: 18:00

