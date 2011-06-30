Bir günlük faizi bile zengin edecek

T24 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 193. haftanın kazandıran numaraları, 19, 22, 25, 38, 45 ve 48 olarak belirlendi.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi 11 milyon 295 bin 86 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 487 kişi 3 bin 923 lira 80'er kuruş, 4 bilen 26 bin 484 kişi 77 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 506 bin 402 kişi 7 lira ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerinin kuponlarını, Ankara'nın Etimesgut ilçesi ile Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bayilerden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 30 milyon 95 bin 738 lira 37 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 8 milyon 187 bin 898 lira 54 kuruş, KDV olarak 5 milyon 416 bin 696 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 3 milyon 32 bin 555 lira 2 kuruş aktarılacak





