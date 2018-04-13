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Bir günlüğüne polis olan engelli öğrenciler, denetim yaptı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta, Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu'nda öğrenim gören 50 zihinsel ve bedensel engelli öğrenci, kendileri için diktirilen polis üniformalarını giydi, bir günlüğüne polis oldu

13 Nisan 2018 15:58

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT\'ta, Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu\'nda öğrenim gören 50 zihinsel ve bedensel engelli öğrenci, kendileri için diktirilen polis üniformalarını giydi, bir günlüğüne polis oldu. Çocuklar trafikte araç durdurup denetim yaptı. 
Bayburt\'ta, Polis Haftası dolayısıyla, Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu\'nda eğitim gören 50 zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler bir günlüğüne polis oldu. Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er\'in talimatı ile diktirilen üniformalar giydirilen öğrenciler, Özel Harekat Müdürlüğü\'nü ziyaret etti. Polis eğitimlerine katılan ve yürüyüş yapan öğrenciler söylenen polis marşına eşlik etti. Çevik Kuvvet Müdürlüğü\'de Toplumsal Müdahale Aracına (TOMA) binen öğrenciler trafik uygulama noktasında araç durdurup denetim yaptı. Öğrenciler, sürücülere \'ehliyet, ruhsat\' sordu, araçlarda arama yaptı. 
ÖĞRENCİLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI
Gün boyu etkinlikler gerçekleştiren öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er´i makamına ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Er, \"Engelli kardeşlerimizin bizi ziyaret etmesi, düşünmesi bizi fazlasıyla memnun etti. Kendilerine sağlıklı güzel günler diliyorum her zaman kendileriyle beraberiz. Burası onların bir kapısı her zaman kendilerine açıktır. Onları çok seviyoruz \" dedi.
Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu\' öğretmeni Serkan Can da öğrencilerinin unutamayacağı anılar yaşadıklarını belirterek polislere teşekkür etti. 

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