Bir günde yedi sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir günde Koronavirüs nedeniyle yedi sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs'ten hayatını kaybeden her sağlık çalışanının ardından Sağlık Bakanlığı’na yaptığı ‘COVID-19 meslek hastalığı kabul edilsin' çağrısını tekrarladı.

Bugün hayatını kaybeden sağlık çalışanları

Ecz. İbrahim Nizam Çileli: Manisa’da eczacıydı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Gökhan Ercan: Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Ercan 35 yaşındaydı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli şehirlerde görev yapmıştı. Son olarak Adana’da Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Toplum Sağlığı Merkezinde filyasyon ekibinde çalışmaya başlamıştı. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ecz. Tek. Hayri Tuna: İstanbul’da eczane teknisyeni olarak çalışıyordu. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ahmet Temir: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ürodinami Bölümü’nde sağlık teknisyeni olarak çalışıyordu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Selver Kuşçu Ünal: Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe olarak görev yapıyordu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ferdane Bilgin: Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı idari personeli olarak çalışıyordu. Evli ve 2 çocuk annesi olan 40 yaşındaki Bilgin, Covid-19’a bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Vet. Tek. Ahmet Yiğit: Bursa Keles İlçe Tarım Müdürlüğü’nde veteriner teknisyeni olarak çalışıyordu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.