Bir günde iki vahşet!

Bağcılar'da 41 yaşındaki bir kadın ve Taksim'de 28 yaşındaki bir transeksüel bıçakla boğazları kesilerek öldürüldü.



Bağcılar'da 41 yaşındaki bir kadın evinde boğazı kesilmiş bir halde ölü bulundu. İddialara göre; Mehmet Ertaç (43) bugün öğlen saatlerinde Bağcılar Evren Mahallesi Aslı Sokak'ta bulunan evine geldi. Uzun süre kapıyı çalan Mehmet Ertaç, kimsenin açmaması üzerine evin penceresini kırıp içeri girdi. Pencereden eve giren Ertaç, eşi Oya Ertaç'ı (41) kanlar içinde buldu. Olayın bildirilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri, Oya Ertaç'ın öldüğünü tespit etti. Evin içinde delil incelemesi yapılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayı ihceleyen polis ekibi, öldürülen kadının eşi Mehmet Ertaç'ı ifadesinin alınması için Güneşli Polis Merkezine götürdü.



İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Oya Ertaç'ın kesin ölüm nedeni araştırılırken, çocuklarının olay esnasında okulda oldukları öğrenildi.



Bir kurban da Taksim’de



Bağcılar'da 41 yaşındaki Oya Ertaç'ın boğazının kesilerek öldürülmesinin ardından, aynı olay Taksim'de de yaşandı. Akşam saat 19.00 sıralarında Taksim'de ikinci boğaz kesme cinayeti işlendi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı sevgilisi tarafından sırtından ve kalbinden bıçaklanan Dilan Pirinç(28) isimli transeksüel hayatını kaybetti. Cinayeti duyarak olay yerine gelen Pirinç'in arkadaşları transseksüellere yönelik şiddet eylemlerine tepki gösterdi.



Taksim Balaban Mahallesi Pürtelaş Sokak Köşe Palas Apartmanı dördüncü katta oturan Dilan Pirinç 19.00 sıralarında sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişi ile kavga etti. Gürültüden rahatsız olan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri daire içinde kanlar içinde yatan ağır yaralı Dilan Pirinç ile karşılaştı.



Polis ekipleri tarafından olay yerine çağrılan ambulans eve ulaşamadan Pirinç hayatını kaybetti. Cinayetin işlendiği sokakta toplanan Pirinç'in arkadaşları son zamanlarda transseksüellere yönelik şiddetin arttığını öne sürerek, cinsel tercih hakkı anayasal güvence altına alınmadıkça hayatlarının tehlike altında olduğunu söyledi.



Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan saldırganın Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olduğu öğrenildi

