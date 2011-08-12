Bir günde iki kıyafet

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Mor kıyafeti, açık ayakkabısı ve takılarıyla dikkat çeken Khar, havaalanından Sheraton Oteli’ne geçti. Burada üzerini değiştiren konuk Dışişleri Bakanı Anıtkabir’e geçti. Turkuaz renkli kıyafeti, açık ayakkabısı, güneş gözlüğü ve takılarıyla son derece şık ve zarif olan Khar, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.Khar, Anıtkabir’in ardından Davutoğlu ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na geçti. İki bakan, görüşmeleri sonrasında ortak basın toplantısı düzenlediler. “Bugün çok özel bir gün yaşıyoruz” diyen Davutoğlu, Khar’ın ilk yurtdışı ziyaretini Ankara’ya yaptığını, bunun ilişkilerin ne kadar özel olduğunu gösterdiğini kaydetti. “Ayrı değil, birbirinin uzantısı olan ülkeleriz” diyen Bakan Davutoğlu, konuk bakan ile görüşmelerinde, ilişkilerin daha da gelişmesi için elden geleni yapmaya karar verdiklerini kaydetti.Konuk Bakan Khar da Davutoğlu’nun Ortak Asya Stratejisi’nin kendisinin entelektüel vizyonunu gösterdiğini söyledi ve bu konuda ilk toplantıya ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.