Bir günde dört kadın cinayeti

Ankara’da 81 yaşındaki adam cinsel ilişkiye girmeyen eşini öldürdü. Uşak’ta cinayetten tahliye olan C.K., Kazakistanlı eşini boğdu. Giresun’daki arazi tartışmasında da 2 kız kardeş vuruldu.

‘Aşağılanmış hissedip vurdum’

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Ankara yaşayan 81 yaşındaki Y.Z.Ö., eşinin ölümünün ardından Pursaklar’daki evinde yalnız yaşamaya başladı. Y.Z.Ö. bir süre sonra çevresine sıklıkla evlenmek istediğini söylemeye başladı. Bunun üzerine Y.Z.Ö.’nün çevresindeki kişiler evlenmesi için 55 yaşındaki Azeri uyruklu D.Ö. ile tanıştırdı. Y.Z.Ö. ve D.Ö. 11 ay önce Ankara’da evlenerek, Y.Z.Ö.’nün Pursaklar’daki evinde yaşamaya başladı.

11 ay önce evlenmişlerdi

Y.Z.Ö.’nün eşi ile evlendikten sonra cinsel ilişkiye girmek istediği, ancak D.Ö.’nün bu isteği reddettiği öne sürüldü. Doğan Haber Ajansı'ndan Sertaç Koç'un haberine göre, Y.Z.Ö.’nün önceki gün, 11 aylık eşi D.Ö.’ye yeniden cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediği öne sürüldü. D.Ö. eşinin bu talebini yine geri çevirince ikili arasında tartışma çıktı, kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası Y.Z.Ö. evdeki av tüfeğini alarak eşi D.Ö.’ye ateş etti. D.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Y.Z.Ö.’nün ifadesinde, “11 ay önce evlendik. Defalarca ısrar etmeme karşın, ilişkiye girmeyi reddetti. Bu nedenle kendimi aşağılanmış hissettim. Tüfekle vurdum” dediği öğrenildi.

Kazakistanlı eşini boğdu

Uşak’ta 58 yaşındaki C.K., kızını kaçırdığını iddia ettiği bir kişiyi öldürerek cinayetten cezaevine girdi ve 14 ay önce de tahliye oldu. C.K., daha sonra Uşak ve ilçelerindeki içkili eğlence yerlerinde çalıştığı belirtilen Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı Gülnar Maldakhanova ile yaşamaya başladı. Maldakhanova’nın evine giden C.K., aldıkları alkolünde etkisiyle bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından C.K., Maldakhanova’yı boğarak öldürdü.

Polise itiraf etti

Olaydan dört gün sonra pişman olarak polise giden C.K., Gülnar Maldakhanova’yı öldürdüğünü itiraf etti. Polisteki ilk ifadesinde Maldakhanova’yı öldürdükten sonra üzerini kat kat yorganlarla örttüğünü söyleyen C.K., yanında taşıdığı tabancayla intihar etmek istediğini ancak cesaret edemediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan C.K.’nın ceset ile birlikte 4 gün aynı evde yaşadığı öğrenildi.

2 kız kardeşini silahla öldürdü

Giresun’un Keşap ilçesi Düzköy köyünde Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 79 yaşındaki Turgut Bakan ile fındık toplayan kız kardeşleri 74 yaşındaki Netice Oral ve 69 yaşındaki Bahtışen Gürel arasında iddiaya göre arazi anlaşmazılığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken Turgut Bakan, kız kardeşlerine ateş etti. Netice Oral ve Bahtışen Gürel olay yerinde hayatını kaybetti. Oral ve Gürel’in cenazeleri Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Turgut Bakan’ı yakalamak için çalışma başlatıldı.