Bir günde aşılanan kişi sayısı 11 bine düştü, uzmanlar "Günde en az 500 bin ile 1 milyon arasında kişi aşılanmalı" diyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Günde 1.5 hatta 2 milyon doz aşı yapabiliriz” demesine karşın Türkiye'de 14 Ocak'ta başlanan yaygın aşılamanın hızı uzmanlar için endişe verici. Geçen pazar günü aşılananların sayısı 11 bin kişiye kadar geriledi. Toplumsal bağışıklığın kazanılması için yaklaşık 65 milyon kişinin aşılanması gerektiğini ve bu aşılama hızıyla da bunun üç yıl süreceğini belirten uzmanlar, “Günde en az 500 bin ile 1 milyon arasında kişinin aşılanması gerektiğini” ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 14 Ocak’tan bu yana yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi aşılanabildi. Ocak ayının ortalarında 200-300 bin kişiye Covid-19 aşısı yapılabilirken 5 Şubat Cuma günü yaklaşık 59 bin kişi aşılanabildi. 31 Ocak Pazar günü ise 25 binden fazla kişi aşılanırken geçen pazar günü aşılananların sayısı 11 bin kişiye kadar geriledi.

“Günde en az 500 bin ila 1 milyon arasında kişiyi aşılamamız gerekiyor”

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, aşılama hızındaki düşüşe dikkat çekti. Prof. Dr. Pala, “Bizim çok hızlı bir şekilde aşı çeşitliliğine erişip günde en az 500 bin ila 1 milyon arasında kişiyi aşılamamız gerekiyor. Bir an önce Sinovac dışındaki diğer aşıları sağlayıp ivedi olarak hızla aşı yapmamız lazım” dedi.

“Hâlâ kısa süreli tam kapanmaya ihtiyacımız var”

Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği ölüm sayılarına göre, 1999 Depremi’ndekinden daha fazla yurttaşın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği belirten Pala, “Salgın hâlâ kontrol altına alınabilmiş değil. Hâlâ kısa süreli tam kapanmaya ihtiyacımız var. Bizim pandemiden çıkış yolumuzun da aşı olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Sağlıkçılara şiddeti artırtabilir”

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç ise şunları söyledi:

“Gelen 3 milyon doz aşı öncelikli olarak sağlıkçılara yapıldı. Daha sonra 85 yaş üstü yaşlılar evlerinde aşılandı ve 70 yaş üzerindeki yurttaşlar ise randevu alarak aşı yaptırmaya gitti. Biz aşılama sürecinin en başında, sağlık çalışanları zaten görev yaptıkları yerlerde, hastanelerde aşılanacağını için ‘Sağlıkçıların aşılanması çok hızlı olacak’ dedik. Ancak, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) altyapısı aşılama için yeterli değil. ‘Buralarda hemşire yok, bekleme salonu yok ve aşılama aksayacak’ dedik. Sağlıkçılardan sonra aşılamanın daha yavaş olacağını ve daha da aksayacağını söyledik. Bu da sağlıkçılara yönelik şiddeti arttıracak.”