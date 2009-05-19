Bir günde 7 cami kundaklandı

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 2 cami ve 1 Kuran kursunda daha yangın çıktı. Sabah saatlerinde ise Anadolu Yakası'ndaki 5 camide yangın çıkmıştı. Kundaklama olasılığı üzerinde duruluyor



Tuzla'da Orhanlı Orta Mahallesi Merkez Camisi, İstasyon Mahallesi Yeni Cami ve Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Üçbaş Kuran Kursu'nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilerek söndürülen yangınlarda, camilerde hasar meydana geldiği belirtildi.

İstanbul'un Anadolu yakasında sabah saatlerinde de 5 ayrı camide yangın çıkmıştı.



Yangınlar sabah saatlerinde başladı



Tuzla Aydınlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Yıldız Camisi'nin imam odasında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bazı camlarının da kırıldığı görülen camide maddi hasar meydana geldi.



İsmini vermek istemeyen imam, yangın sırasında caminin hemen arka bölümündeki evinde bulunduğu sırada bir patlama sesi duyduğunu, daha sonra içeri girdiğinde her taraftan duman çıktığını ve durumu itfaiyeye bildirdiğini anlattı.



Bu arada Pendik Kurtköy Güllübağlar Mahallesi'ndeki Gül Cami ile Şıhlı Mahallesi Fatih Camisi'nde de çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında, camilerde hasar meydana geldiği öğrenildi.



Bu arada, itfaiye yetkilileri, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 2 ayrı camide daha yangın çıktığını ve müdahale edilerek söndürüldüğünü bildirdi.



İtfaiye ve polis ekiplerinin, sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar çıkan ve söndürülen 5 yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Camilerdeki yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.



İstanbul'un Anadolu yakasında 8-17 Aralık 2008 tarihlerinde hırsızlık yaptığı 13 camide yangın çıkaran bir kişi, 23 Aralık 2008 tarihinde yakalanmıştı.

