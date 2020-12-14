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Koronavirüs

Bir günde 6 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

14 Aralık 2020 10:17

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 13 Aralık'ta 6 sağlık çalışanın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 

TTB'nin Twitter hesabından sağlık çalışanlarının vefatları ayrı ayrı duyurularak, "Ölüyoruz, Yetemiyorsunuz, Covid-19 meslek hastalığı sayılsın" etiketleri kullandıldı. 

13 Aralık'ta hayatını kaybeden sağlık çalışanları şöyle:

Bir hastanede otomasyon görevlisi olarak çalışan İsmail Has

Tarsus Devlet Hastanesi’nde eczane teknisyeni olarak çalışan Ramazan Öz

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde laboratuvar teknisyenliği yapan Ahmet Yıldız

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık işçisi olarak çalışan Hanım Kakaç

Isparta SSK Hastanesi’nden emekli Ortopedi Uzmanı Dr. Adnan Kömüroğlu

İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertaç Altuner

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