Bir günde 5 cinayet, 2.5 tecavüz, 766 hırsızlık

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan istatistiki çalışma sonuçlarına göre, Türkiye'de polis sorumluluk alanında günde ortalama 5 cinayet, 2.5 da tecavüz olayı meydana geldiği ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan istatistiki çalışma raporuna göre, Türkiye'de polis sorumluluk alanında her 5 saatte bir kişi cinayete kurban gidiyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2006, 2007 ve 2008 yılı asayiş olayları istatistiki bilgileri açıklandı. 2006 ve 2007 yılının tümü ile 2008 yılının ilk 8 ayını kapsayan istatistiki çalışma raporuna göre suç oranları dikkat çekti. Toplamı 360 gün kabul edilen 2007 yılında toplam bin 992 cinayet işlenirken, toplamı 240 gün kabul edilen 2008'in ilk 8 ayında bin 249 cinayet işlendi. Polis kayıtlarına göre 2007 yılının tümünde 94 bin 878 kişi kasten yaralanırken, aynı olayın 2008 rakamları ise 83 bin 281 olarak gerçekleşti.



Bir günde 766 hırsızlık



Türkiye geneli polis sorumluluk alanında 2007 yılında 920 tecavüz olayı meydana gelirken, bu yılın ilk 8 ayında 613 kişi tecavüze maruz kaldı. Toplumda taciz olarak bilinen `ırza tasaddi' olayı 2007 yılında 540 olarak gerçekleştirken, aynı suç 2008'in ilk 8 ayında 263 olarak kayıtlara geçti. 2007 yılında 275 bin 988 hırsızlık olayına karşılık, bu yılın 8 ayında 160 bin 552 hırsızlık olayı meydana geldi. 2007'de 13 bin 844 kişi, bu yıl ise 10 bin 107 kişi dolandırıcıların mağduru olurken, 2007 yılında 7 bin 311 kişi, 2008 yılı ilk 8 ayında da 4 bin 427 kişi gaspçıların hedefi oldu. Ülke genelinde sadece polis sorumluluk alanında 2007 yılında 32 bin 969 kişinin malına zarar verilirken, bu yıl 20 bin 966 kişinin malı zarar gördü.



Aile içi şiddet büyük yara



Türkiye'nin yarayan kanası olan aile içi şiddet olarak bilinen `Aile fertlerine kötü muamele' olayında 2007 yılında 22 bin 330, bu senenin ilk 8 ayında ise 13 bin 421 kişi kayıtlarda yerini aldı. Polis, 2007 yılında 2 bin 130 fuhuş olayına müdahale ederken, bu yıl bin 470 fuhuş olayı nedeniyle işlem yapıldı.



Polis sorumluluk alanında 2006 yılında ise 2 bin 66 kişi cinayete kurban giderken, 826 kişinin ölümü kayıtlara `ihmal ve kaza' olarak geçti. 563 öldürme teşebbüsünün gerçekleştiği 2006 yılında, 111 bin 565 kişi kasten yaralanırken, 11 bin 446 kişi kazaen yaralandı. 7 bin 130 kişinin kaçırıldığı 2006 yılında 48 kişi rehin alınırken, 28 bin 88 tehdit olayı meydana geldi. 2006 yılında 17 bin 64 kişi aile içi şiddete maruz kalırken, bin 300 tecavüz, bin 26 ise `ırza tasaddi' olarak adlandırılan taciz olayı gerçekleşti.