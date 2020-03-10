Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, küresel piyasalardaki düşüşten en olumsuz etkilenen kişi oldu. 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde tam 5,6 milyar dolar (34,3 milyar TL) kaybetti.

'Dünyanın en zengin insanı' bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti Koronavirüs kâbusunun ardından bir de Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamayınca petrol fiyatları dibe vurdu.



Bu kriz dünya borsalarında sert kayıplar yaşanmasına sebep oldu. ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 7 düşüş gösterdi ve bu nedenle devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Forbes'da yer alan habere göre, bu kriz sonucu dünyanın en zengin 10 insanının serveti bir günde toplam 38 milyar dolar eridi. Bu düşüşten en büyük zararı görenlerden biri de 'Dünyanın en zengini' Jeff Bezos oldu.

Dünyanın en zengin insanı olan Bezos, şirketi Amazon hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kaybetti ve milyarder isim bir günde 5.6 milyar dolar (34,3 milyar TL) kaybetti.