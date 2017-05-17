Bir günde 110 kuş türünün görüldüğü Kars, Türkiye birincisi

Dünya'da her yıl 13 Mayıs'ta düzenlenen Küresel Büyük Gün'de (Global Big Day) en çok kuş türü Türkiye'de Kars'ta kayıt altına alındı. Kars 110 kuş türü ile rekor kırarken, 109 tür ile Kayseri ikinci, 107 tür ile Samsun üçüncü, 106 tür ile Bursa dördüncü, 78 tür ile Ankara beşinci oldu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, KuzeyDoğa Derneği'nden Monte Neate-Clegg, Dr. Mark Chynoweth ve gönüllü Doğa Göreç’den oluşan ekip, 13 Mayıs gününe saat 04.45’de Kars Kafkas Üniversitesi sulak alanında gözleme başladı. İlk gözlemde Saka kuşunu kaydeden ekip, Türkiye’nin en çok kuş türü barındıran üçüncü üniversite yerleşkesi olan Kafkas Üniversitesi'nde, Kars Çalı Gölü’nde, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası seçilen Ani harabelerinde, Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Ramsar Alanında toplam 110 kuş türü tespit etti. Ekip, kuşlar arasında Dünya çapında soyu tehlikede olan dikkuyruk ördeği, küçük akbaba, Sibirya kazının varlığını da tespit etti ve saat 19.15'te çalışmayı sonlandırdı. Kars 110 kuş türü ile Türkiye rekorunu eline alırken, 109 tür ile Kayseri ikinci, 107 tür ile Samsun üçüncü, 106 tür ile Bursa dördüncü, 78 tür ile Ankara beşinci oldu.

Kars'ın doğası kuşlar için önemli

KuzeyDoğa Derneği tarafından şimdiye kadar 233 kuş türünün kayıt altına alındığını belirten KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, Kuyucuk Gölü’nde 2 saatte 48 kuş türü tespit ettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, elde edilen başarıyı şöyle değerlendirdi:

"KuzeyDoğa Derneği ekibi olarak 2003 yılından bu yana Kars il sınırları içinde 300’den fazla kuş türü kaydettik. Denizi bile olmayan bir ilimizde Türkiye kuş türlerinin yaklaşık üçte ikisinin kaydedilmesi, Kars’ın doğasının kuşlar için ne kadar önemli olduğunu ve çok iyi korunması gerektiğini göstermektedir. KuzeyDoğa ekibi, Türkiye tarihinde kaydedilmiş kuş türlerinin yüzde 23’ünü, yani yaklaşık dörtte birini, sadece 14 saat içinde Kars il sınırları içinde kayıt altına aldı. Bunların arasında, küresel çapta soyu tehlikede olan ve Türkiye’de çok ender görülen Sibirya kazını da Kuyucuk Gölü’nde bir kez daha gördük. Önümüzdeki yıl Sarıkamış Ormanı Milli Parkı’nı da dahil ederek Türkiye rekorunu bir kez daha Kars’a getirmeyi hedefliyoruz."