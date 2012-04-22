Bir günde 100 puanı gitti

Şırnak’ta YGS sınav sonucunu internetten sorgulayan Abdulhaluk Cin bir gün sonra tekrar baktığında puanının 100 puan düştüğünü gördü.



ÖSYM’nin önceki gün açıkladığı YGS sonucuna göre, Şırnak Lisesi son sınıf öğrencisi Abdulhaluk Cin, YGS -3 puanına baktığında 334 puan aldığını görünce büyük bir sevinç yaşayarak bu sorgulama ekranını cep telefonu ile kayıt altına alarak ailesine gösterdi.

Bir gün sonra yeniden ÖSYM’nin listesinden sınav sonucuna bakan Cin, bir gün önce 334 olan puanının bir gün sonraki sorgulamada 234’e düştüğünü görünce şok oldu. Bir gün arayla önce sevinen sonra üzülen Abdulhaluk Cin şunları anlattı:

"İlk gün sınav sonucuma baktığımda 334 olarak görünüyordu. Ertesi gün baktığımda 100 puan indirilerek, 234 puan olarak görüldü. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım.

Gerçi fazla beklemediğim bir puandı. Ama 334 puan gelince büyük bir sevinç yaşadım. Aileme gösterdim onlar da çok sevindi. Sonra bir günkü sonuç hem bende hem de ailemde büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Puanım değişmeseydi ben sesimi çıkarmazdım. Benim gibi puanı yüksek gelip de sesini çıkarmayan binlerce öğrenci olabilir."

Abdulhaluk Cin, ÖSYM hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşündüğünü söyledi.